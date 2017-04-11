Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Парусный спорт Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Fitness Run City
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Экс-игрок сборной Аргентины: спрошу Симеоне, почему он отказывается от команды

11 апреля 2017, вторник. 11:44. Футбол
Бывший футболист сборной Аргентины Оскар Руджери сообщил, что собирается побеседовать с главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Чемпион мира 1986 года попытается убедить рулевого столичной команды возглавить «альбиселесте».

«Я собираюсь пообедать с Симеоне. И сразу же после приветствия спрошу его, почему он отказывается от команды. Хочу знать, почему он отвечает отказом на предложение возглавить сборную. И желаю лично услышать его ответ», — цитирует Руджери Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что ассоциация футбола Аргентины (AFA) приняла решение уволить Эдгардо Баусы с поста наставника национальной команды ввиду слабой игры и результатов. В данный момент руководством AFA рассматриваются кандидатуры Симеоне и главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли.
Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
Теги
Атлетико Мадрид Сборная Аргентины — Футбол Диего Симеоне
Новости. Футбол
11 апреля 2017, вторник
12:13 Хаби Алонсо: «Реалу» повезло, что в его рядах есть такой игрок, как Касемиро
12:10 Черышев поддержал Росси, порвавшего крестообразные связки колена
12:09 Баженов: давно уже жду чемпионство «Спартака»
11:51 США, Канада и Мексика попросили ФИФА ускорить выбор хозяина ЧМ-2026
11:49 Нападающий «Боруссии» М Раффаэл выбыл до конца сезона
11:44 Экс-игрок сборной Аргентины: спрошу Симеоне, почему он отказывается от команды
11:42 Румменигге: Роналду, как и Герд Мюллер, живёт между раем и адом
11:37 Около 150 российских болельщиков получили запрет на посещение стадионов
11:33 «Дармштадт» объявил о подписании контракта с Гросскройцем
11:27 Рейнгольд: пенальти на Кутепове был высосан из пальца
11:16 Батленд провёл первый матч за «Сток Сити» спустя почти год отсутствия
11:13 Манучарян: я не приехал в «Урал» считать дни и получать деньги
11:04 Коутиньо: мы с Фирмино понимаем друг друга с полуслова
11:01 Кркич может продолжить карьеру в «Эспаньоле»
10:58 Тарханов: если Игнашевич хвалит «Урал», значит, мы это заслужили
10:40 Пиоли останется в «Интере», если клуб не договорится с Конте или Симеоне
10:39 Цорк: слова агента Левандовского – полная чушь
10:38 Хави уверен, что Дибала отлично подошёл бы «Барселоне»
10:36 «Лестер» подписал контракт с футболистом из 7-го английского дивизиона
10:31 Агент Левандовского обвинил игроков «Боруссии» Д в умышленном нанесении травм
10:26 Матч «Спартак» — «Зенит» доверено судить Егорову
10:17 Хави: трудность в борьбе с «Ювентусом» не в стиле их игры, а в обороне
10:06 Каррагер назвал игроков «Арсенала» трусами, уклоняющимися от проблем
10:01 «Севилья» готова отпустить Сампаоли в сборную Аргентины за € 1,5 млн
09:58 ФИФА: федерация футбола Греции шпионила за игроками национальной команды
09:49 Кавани выдвинул руководству «ПСЖ» условия по новому контракту
09:47 Главный тренер сборной Ирака покинул свой пост
09:43 Бэйл: было очень легко играть, следуя указаниям Анчелотти
09:39 Буффон: в матче с «ПСЖ» «Барселона» научила нас, что всё возможно
09:30 Белотти или Лукаку могут заменить Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»
09:30 Товен признан лучшим игроком чемпионата Франции в марте
09:05 Ребров и Промес претендуют на звание MVP 22-го тура РФПЛ
09:00 Широков: в отсутствие Зе Луиша и Адриано шансы «Спартака» и «Зенита» равны
08:57 Дембеле: Тухель предоставляет мне полную свободу действий, когда я с мячом
08:49 Маскерано: Неймар? Нужно будет действительно разобраться в произошедшем
08:28 Румменигге: Зидан знает, как бьётся сердце «Баварии»
08:21 Альба рассматривает возможность перехода в «Челси» или «Манчестер Юнайтед»
08:20 Игуаин: «Барселона» была «не в себе» в первом матче 1/8 финала ЛЧ с «ПСЖ»
08:00 Широков: не вижу для Сёмина проблемы в подготовке команды при плотном графике
07:35 Венгер: я собираюсь исправить турнирное положение «Арсенала»
07:06 Моуринью раскритиковал «Баварию» из-за покупки Саншеша
07:05 Энрике: Андре Гомеш? Очень жаль, когда вину за поражение сваливают на одного
07:05 Дибала: наши отношения с Игуаином вне поля помогают нам и на поле
07:00 Широков: «Зенит» в матче с «Анжи» выглядел неубедительно
06:26 Роббен: в борьбе с «Реалом» «Баварии» нужны страсть и вера в свои силы
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой клуб выйдет в Лигу Европы с четвёртого места в РФПЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+