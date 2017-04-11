Экс-игрок сборной Аргентины: спрошу Симеоне, почему он отказывается от команды

Бывший футболист сборной Аргентины Оскар Руджери сообщил, что собирается побеседовать с главным тренером мадридского «Атлетико» Диего Симеоне. Чемпион мира 1986 года попытается убедить рулевого столичной команды возглавить «альбиселесте».
«Я собираюсь пообедать с Симеоне. И сразу же после приветствия спрошу его, почему он отказывается от команды. Хочу знать, почему он отвечает отказом на предложение возглавить сборную. И желаю лично услышать его ответ», — цитирует Руджери Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что ассоциация футбола Аргентины (AFA) приняла решение уволить Эдгардо Баусы с поста наставника национальной команды ввиду слабой игры и результатов. В данный момент руководством AFA рассматриваются кандидатуры Симеоне и главного тренера «Севильи» Хорхе Сампаоли.