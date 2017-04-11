Черышев поддержал Росси, порвавшего крестообразные связки колена

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России Денис Черышев поддержал нападающего «Сельты» Джузеппе Росси. Итальянец из-за разрыва крестообразных связок левого колена выбыл из строя на срок от шести до семи месяцев. Черышев оставил сообщение на своей официальной странице в «Твиттере».
«Надеюсь, ты восстановишься как можно скорее и снова будешь наслаждаться игрой. Обнимаю», — гласит сообщение Черышева.
Для Джузеппе Росси это третья подобная травма в карьере. Ранее футболист дважды рвал крестообразные связки правого колена, пропустив два года.