Касемиро: желаю Хаби Алонсо всего наилучшего, кроме победы над «Реалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Касемиро признался, что ему приятно вспоминать те времена, когда цвета «сливочных» защищал и хавбек мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо. Испанскому и немецкому грандам предстоит борьба в четвертьфинале Лиги чемпионов.
«Алонсо – образец для подражания как на поле, так и вне его. Он всегда поддерживал меня, и я многому научился у него. Желаю Алонсо всего наилучшего, кроме победы над «Реалом», — приводит слова бразильского футболиста Marca.
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 18 апреля.