Лепёхин: болельщикам «Спартака» стоит успокоиться и перестать винить Дзюбу

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ, в котором питерская команда приедет в гости к «Спартаку».
«Это игра может быть не определяющая, но очень много решающая. «Спартак» давно не претендовал на чемпионство и, возможно, завоюет золотые медали в этом году. В таких условиях обыграть спартаковцев в два раза приятнее.
Не считаю Мирчу Луческу виноватым во всём, что происходит в «Зените». Безусловно, тренер ответственен за результат, и справедливо с него спрашивать. Но он принимал команду с абсолютно другим составом. Мы не знаем, насколько он мог выбирать игроков перед покупкой. Может быть, его просто поставили перед фактом. В любом случае в зимнее трансферное окно именно он приобретал футболистов. Если «Зенит» обыграет «Спартак», то это будет большим плюсом для игроков и главного тренера.
Что касается Артёма Дзюбы, то от него всегда ждут гола. Он наконечник нашего зенитовского копья, и на него рассчитывают. Но при всех его плюсах, он очень зависимый нападающий. Забьёт он или нет, во многом будет зависеть от партнёров. В Москве его будут встречать по-особенному. Было бы удивительно, если бы воспитанник «Зенита» ушёл в «Спартак» и стал лидером команды. Его бы тоже встречали в Питере по-особенному. Когда Дзюба переходил в «Зенит», то понимал, на что идёт. Болельщикам «Спартака» стоит успокоиться и перестать винить футболиста», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 16 апреля. Начало – в 20:00 мск.