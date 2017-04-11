Хёнесс: если у твоей команды день не сложится, то с «Реалом» шансов почти нет

Президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Матчи «Баварии» с «Реалом» всегда особенные. Эти клубы играют друг с другом на равных, и поэтому мы, руководители, так же нервничаем, как и все другие неравнодушные к «Баварии».
У «Реала», как и всегда, сильная команда. Играть против «Реала» — это играть против одной из лучших команд мира. Если у твоей команды день не сложится, то шансов практически нет», — цитирует Хёнесса пресс-служба «Баварии».
Первая игра между «Баварией» и «Реалом» состоится 12 апреля на поле немецкого гранда, ответная – 19 апреля.
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