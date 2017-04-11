Ракитич: «Ювентус» — «Барселона»? Настал момент истины

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился ожиданиями от первого матча с «Ювентусом» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Настал момент истины – самый важный, трудный и красивый. «Барселоне» нужно показать свой лучший футбол при том, что приходится играть каждые три дня. Это не так просто. Мы хотим победить в каждом оставшемся матче сезона.
«Ювентус» является очень опытной командой, которая знает, как контролировать течение игры. Очень организованная команда. Недаром они выигрывают чемпионат Италии столько лет подряд. Нам придётся сыграть лучшим образом и выложиться на 100 % в матче с туринцами», — приводит слова Ракитича Marca.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Барселона». Начало встречи — в 21:45 мск.
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