Вернувшийся в РФПЛ судья Николаев до конца сезона проведёт два матча

Председатель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский сообщил, что арбитр Алексей Николаев до конца текущего сезона РФПЛ проведёт два матча.
«Мы запланировали Алексею две игры до конца сезона. Верили, что он сдаст нормативы. Алексей продемонстрировал мужество человека, который обладает мощным внутренним стержнем. Он сделал всё и даже больше для того, чтобы выполнить тест. Человек с каждым годом не молодеет, но он сдал норматив с запасом и задором так, будто ему 20 лет. Он достаточно легко пробежал тест, не на издыхании. У него огромный потенциал», — сказал Будогосский в программе «Свисток».
«Переживания и волнения перед сдачей теста были. В первую очередь из-за того, что долго не было возможности сдать тест. В феврале болезнь подкосила всю семью. Пять месяцев без судейства — долгий промежуток, мне было, мягко говоря, некомфортно, тянет на поле. Если бы я не сдал этот тест, вы бы увидели меня на поле в лучшем случае в следующем сезоне», — сказал Николаев.
Сегодня стало известно, что Николаев обслужит матч 23-го тура РФПЛ «Анжи» – «Крылья Советов».