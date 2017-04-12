«Бавария» — «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

12 апреля в Мюнхене, на стадионе «Альянц-Арена», состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бавария» – «Реал»
Ранее друг с другом команды встречались 18 раз. Девять раз победу праздновали футболисты «Баварии», один матч завершился вничью, и восемь раз сильнее оказывались игроки «Реала». Последняя встреча между ними состоялась в августе 2016 года и завершилась победой «Реала» со счётом 1:0.