В УЕФА нет информации о возможных угрозах на матчах 1/4 Лиги чемпионов

Сразу три матча состоятся 12 апреля в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. В Мюнхене «Бавария» примет «Реал», в Мадриде «Атлетико» сыграет с «Лестер Сити», а в Дортмунде «Боруссия» встретится с «Монако». Последний матч должен был состояться 11 апреля, но из-за взрывов возле клубного автобуса дортмундцев был перенесён на сегодня. В УЕФА сообщили, что не обладают информацией о возможных угрозах на матчах 1/4 Лиги чемпионов.
«В УЕФА нет разведывательной информации о возможных угрозах на сегодняшних матчах четвертьфинала Лиги чемпионов. Мы хотим заверить, команды, официальные лица и болельщиков, что УЕФА всегда настаивает на самых высоких стандартах безопасности на матчах, на стадионах и вокруг них. Безопасность всех участников футбольного матча — наивысший приоритет УЕФА», – сказали корреспонденту «Чемпионата» Никите Кузину в пресс-службе УЕФА.