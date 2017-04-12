Перес поручил сотрудникам «Реала» активизироваться в вопросе приобретения Дибалы

Игра нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Барселоной» не осталась незамеченной президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом, сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации источника, глава «Королевского клуба» поручил своим сотрудникам активизироваться в вопросе приобретения футболиста сборной Аргентины.
Ранее испанские СМИ неоднократно сообщали об интересе «Реала» к игроку, которого многие считают новым Лионелем Месси. Однако сам Дибала после матча с «Барселоной» отметил, что близок к продлению контракта со «старой синьорой», поскольку счастлив в этом клубе. Действующее соглашение Дибалы с бьянконери рассчитано до лета 2020 года.
Дибала стал автором дубля в игре с «Барселоной», выигранной итальянским грандом со счётом 3:0. Ответный матч состоится 19 апреля на поле сине-гранатовых.