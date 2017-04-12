Алиев: в «Локомотиве» Смородская просила прощения, когда была неправа

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Алиев рассказал о своих взаимоотношениях с бывшим президентом московского клуба Ольгой Смородской, когда он выступал в составе «железнодорожников» в 2010 году.
«Возвращение в киевское «Динамо» получилось сложным. Шли непростые переговоры, «Локомотив» не хотел меня отпускать. Свою роль сыграло моё желание вновь играть за киевлян. Это неправда, что я доплачивал за трансфер. Мне тогда Сёмин сказал, что уходит в «Динамо», и спросил, как я смотрю на трансфер. Я дал ему слово, и для меня данное слово — это не пустой звук. Хотя Смородская просила прощения за те моменты, когда она была неправа.
Был такой инцидент, когда мы были в Лозанне. Тогда было много свободного времени, и я поехал в Женеву. Просто сел не в ту электричку, которая останавливалась на каждой станции, и из-за этого опоздал на сбор, хотя тогда Палыч сам лично меня отпустил. И тогда Смородская как раз появилась на собрании. Опоздал-то буквально на 20 минут, и меня сразу оштрафовали. Я был категорически против, и у нас пошли эти разногласия, разругались.
У меня потом заболела спина, меня не брали на сборы с «Локомотивом». Можно сказать, дали пинка — тренируйся сам. Думали, не буду тренироваться, не буду приезжать, но я всегда работал с «Локо-2» в манеже. Потом она меня вызвала, начала говорить со мной, просила прощения. Но я ей сказал: «Ольга Юрьевна, ни на что не обижаюсь, но поймите, больше здесь играть не хочу. Дал слово и сдержу его». Так и получилось. В 12 часов ночи закрывалось трансферное окно, и в 11:40 стороны дали друг другу слово на переход», — сказал Алиев в интервью FootballHub.