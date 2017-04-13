Алиев: карьеру не завершал, поддерживаю форму в непрофессиональной команде

Экс-полузащитник «Локомотива» Александр Алиев сообщил, что не завершил карьеру и продолжает поддерживать форму в клубе «Катандзаро», ожидая предложений от профессиональных клубов.
«Играю за «Катандзаро», просто поддерживаю форму. Контракта у меня нет — это непрофессиональная команда. Я не объявлял, что завершаю карьеру, сейчас бегаю для себя. Думаю, что в скором времени что-то клюнет, и будет какая-то команда. Верю, что ещё будет профессиональный контракт. Конечно, мотивация есть. Мне 32 года, карьеру не завершил. Было время, когда поправился, но ничего, похудел. Помимо футбола ещё в хоккей играю, в мини-футбол, занимаюсь бегом на природе. Люблю спорт и не могу сидеть на ровном месте.
По-прежнему забиваю со штрафных, хотя понятно, что это любительский уровень, где и вратари — тоже любители. Как говорится, ещё что-то осталось. Благодарен Сёмину — это единственный тренер, который мне с этим помогал. В «Локомотиве» было так, что в четверг вся команда тренировалась, а он мне говорил: «Всё, уходи». Я после этого шёл отрабатывать штрафные. Каждую неделю отдельно от команды я тренировал стандарты. Бил с ближней дистанции, с дальней – с разных позиций. И в киевском «Динамо» было то же самое. Сёмин меня прямо выгонял с тренировок. Палыч говорил так: «Вот есть у тебя один такой день — сколько хочешь, столько и бей со штрафных». После тренировок не разрешал мне оставаться. Я мог сделать пару ударов, и он меня выгонял», — сказал Алиев в интервью FootballHub.