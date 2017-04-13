Точилин: да, «Динамо» вернулось в РФПЛ, но там оно и должно находиться

Экс-капитан московского «Динамо» Александр Точилин прокомментировал возвращение «Динамо» в Премьер-Лигу.
«Выход «Динамо» в Премьер-Лигу? Оно не должно было оттуда вылетать. Да, вернулось, но там оно и должно находиться. Клуб исправил ошибку прошлого сезона. Я не праздновал выход «Динамо» из ФНЛ. Отмечать должен тот, кто туда падал. Я не имею к этому никакого отношения.
Калитвинцев? Пока его работу оценивать рано. Перед ним есть конкретная задача – чемпионство. Пока динамовцы только заработали путёвку в Премьер-Лигу», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Марковым.