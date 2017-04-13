На матч «Мордовия» – «Енисей» можно будет пройти за пасхальный подарок ребёнку

«Мордовия» объявила об акции для болельщиков в честь Пасхи. На ближайший домашний матч команды в ФНЛ с «Енисеем» (17 апреля) можно будет попасть без билета, сделав подарок детям одного из детских домов Мордовии.
«Накануне многие жители республики отметят добрый и светлый православный праздник — Пасху. Мы предлагаем людям поделиться своей радостью! Передайте контролёру-распорядителю пасхальный подарок — игрушку, рисунок, поделку и т. д., и он будет вручён ребёнку одного из детских домов Мордовии. Все болельщики, принявшие участие в акции, смогут пройти на матч любимой команды бесплатно!» — говорится в сообщении пресс-службы «Мордовии».