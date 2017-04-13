Тренер вратарей «Зенит-Ижевск»: Антипину по силам остаться в ЦСКА

Тренер вратарей клуба ПФЛ «Зенит-Ижевск» Тимур Касимов сказал, что голкипер команды Станислав Антипин, вызванный на просмотр в ЦСКА, имеет большой потенциал и является одним из самых способных молодых вратарей в России. Ранее стало известно, что 22-летний страж ворот будет находиться в расположении «армейцев» с 1 по 4 мая.
«На мой взгляд, Станислав один из самых способных молодых вратарей в нашей стране. У него сильная школа, он хорошо играет ногами, обладает отличной реакцией, к тому же Станислав очень обучаем. За год, что Антипин играет в «Зените-Ижевск», он очень сильно прибавил, прежде всего в понимании игры, в алгоритме действий при различных игровых ситуациях. Считаю, что Антипину по силам остаться в ЦСКА. Понятно, что конкурировать с Игорем Акинфеевым будет очень сложно, но потенциал у Станислава большой. Даже выше, чем у Никиты Медведева, с которым я работал и который сейчас очень успешно играет за «Ростов».
Вряд ли ЦСКА примет окончательное решение по итогам трёхдневного просмотра. Думаю, сейчас «армейцы» хотят лично познакомиться и посмотреть на Антипина в работе. Возможно, летом просмотр будет более детальный», — сказал Касимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.