«Хоффенхайм» преждевременно не расстанется с наставником команды Нагельсманом

Руководство «Хоффенхайма» исключает досрочное расставание с главным тренером команды Юлианом Нагельсманом, сообщает Heilbronner Stimme.
После успехов команды в чемпионате Германии этим 29-летним специалистом заинтересовался не один ведущий клуб Европы. В частности, президент «Баварии» Ули Хёнесс отметил, что Нагельсман стал настоящим открытием сезона в Бундеслиге. Хёнесс также не исключил, что в будущем Нагельсман будет работать во главе «Баварии».
«У Нагельсмана действующий контракт с нашим клубом до 2019 года. Поэтому на этот счёт никаких дискуссий нет. Вне зависимости от того, кто заинтересован в его услугах», — сказал в связи с этим один из представителей руководства «Хоффенхайма».
По итогам 28 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» набрал 51 очко и занимает 3-е место в турнирной таблице.