Хубулов: «Анжи» настраивается на хороший результат в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник «Анжи» Арсен Хубулов поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».
«Позитивно настраиваемся на хороший результат. Ждём «Крылья Советов» и должны выйти максимально мобилизованными, агрессивными и показать, как мы можем играть дома.
Понадобится ли поддержка трибун? Вообще в футбол играют для болельщиков, и очень приятно, когда трибуны переполнены. Надеюсь, что на эту игру придёт как можно больше зрителей. Команда и болельщики должны быть одним целым. Ну а мы постараемся их порадовать. Самое главное — добиться положительного результата. Сейчас со всеми командами тяжело играть», — цитирует Хубулова пресс-служба «Анжи».
Матч «Анжи» — «Крылья Советов» состоится 15 апреля. Начало – в 17:00 мск.