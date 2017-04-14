Мостовой: «Спартак» — «Зенит» — война, но вряд ли Дзюба будет диверсантом

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча 23-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Зенитом», выразив мнение, что бывший форвард москвичей Артём Дзюба вряд ли сыграет ключевую роль в составе команды из Санкт-Петербурга. Встреча «Спартак» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 16 апреля.
«В матче «Спартака» и «Зенита» реально будет война! Считайте, матч за золото для обеих команд. Кто является более опытным полководцем? По крайне мере «Спартак» Карреры не шарахается так, как «Зенит» Луческу – 30 человек, а состава никто не знает, даже главный тренер!
В моей карьере были подобные матчи-схватки. Это и «Бенфика» — «Порту», и матчи с «Барселоной», «Реалом», «Депортиво», и игры с «Марселем», «ПСЖ». Всё накалялось до такой степени, что упаси господи. А перед «Спартаком» с киевским «Динамо» так вообще за неделю уже все обсуждали, как играть.
Возьмёт ли Дзюба на себя роль диверсанта в этом матче? Вряд ли. А что он сможет сделать? Если будут прострелы, навесы, то да, он может подключиться. Но ведь и защитники «Спартака» это знают. Основная ударная сила – это Данни, Жулиано, Кокорин. Загадка – в каком составе выйдет «Зенит» после «Анжи». Что касается «Спартака», то отсутствие, например, Луиса Адриано – это вообще не потеря. Что есть, что нет — даже значение придавать не стоит. А вот отсутствие Зе Луиша – это огромная потеря.
Думаю, что встреча закончится вничью. Хочется, чтобы «Зенит» не подобрался ближе, а если «Спартак» выиграет, то я вообще не представляю, как питерцы будут сокращать отрыв», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
Бери Дзюбу в свою команду и участвуй в суперконкурсах к матчу «Спартак» — «Зенит».