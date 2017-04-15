Алли: мне ещё далеко до того, чтобы сравнивать себя с Джеррардом и Скоулзом

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли отказался сравнивать себя с легендарными британскими полузащитниками Стивеном Джеррардом, Фрэнком Лэмпардом и Полом Скоулзом.
«Для меня большая честь слышать сравнения со Стивеном Джеррардом, Фрэнком Лэмпардом и Полом Скоулзом, но мне ещё многое предстоит сделать, прежде чем я начну думать, что так же хорош, как они.
Они так много сделали для своих клубов и своей страны! Думаю, они невероятные футболисты. Для меня они легенды и люди, которых я очень люблю. Так что я не занимаюсь тем, что сравниваю свою статистику с их показателями в 21 год, меня это не увлекает», — цитирует Алли Sky Sports.