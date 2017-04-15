«Спортинг» Х – «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 17:15

В субботу, 15 апреля, в Хихоне на стадионе «Эль-Молинон» состоится матч 32-го тура Примеры между хихонским «Спортингом» и «Реалом». Встреча начнётся в 17:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спортинг» – «Реал».
Ранее команды встречались друг с другом 85 раз. 48 раз победу праздновали футболисты «Реала», 24 раза матчи завершались вничью, и 13 раз сильнее оказывались игроки «Спортинга». Последняя встреча между командами состоялась в ноябре 2016 года и завершилась победой «Реала» со счётом 2:1.