«ЦСКА обыграет «Зенит» — и всё, добрый вечер». Сапета — о чемпионской гонке в РПЛ

Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета ответил на вопрос, станут ли бело-голубые чемпионами в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Будет интересно. Сейчас всё только начинается. В следующем туре ЦСКА обыграет «Зенит». И всё, добрый вечер», — приводит слова Сапеты «Евро-Футбол.ру».

Напомним, после 27 туров РПЛ «Динамо» набрало 50 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта встреча состоится 11 мая и пройдёт на стадионе « Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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