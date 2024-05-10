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«ЦСКА обыграет «Зенит» — и всё, добрый вечер». Сапета — о чемпионской гонке в РПЛ

«ЦСКА обыграет «Зенит» — и всё, добрый вечер». Сапета — о чемпионской гонке в РПЛ
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Бывший полузащитник московского «Динамо» Александр Сапета ответил на вопрос, станут ли бело-голубые чемпионами в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Будет интересно. Сейчас всё только начинается. В следующем туре ЦСКА обыграет «Зенит». И всё, добрый вечер», — приводит слова Сапеты «Евро-Футбол.ру».

Напомним, после 27 туров РПЛ «Динамо» набрало 50 очков и на текущий момент занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на одно очко.

«Зенит» сыграет с ЦСКА в матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги. Эта встреча состоится 11 мая и пройдёт на стадионе « Газпром Арена (Санкт-Петербург)». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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