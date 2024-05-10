Илья Геркус: до стартового свистка «Зенит» выглядит предпочтительнее ЦСКА

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился ожиданиями от матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и столичный ЦСКА. Матч состоится завтра, 11 мая. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

«Зенит» является фаворитом всего чемпионата и матча с ЦСКА. Москвичи пока не в лучший футбол играют. «Зенит» всё равно посильнее и постабильнее. Случиться может что угодно, и любая команда может обыграть любую, но до стартового свистка «Зенит» выглядит предпочтительнее», — приводит слова Геркуса Metaratings.

«Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 51 очко после 27 матчей. ЦСКА (39) находится на восьмой строчке.