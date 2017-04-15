Виссер: игроки «Крыльев Советов» доказали, что они настоящие мужики

Тренер «Крыльев Советов» Йоханнес Виссер прокомментировал победу над «Анжи» в матче 23-го тура РФПЛ. Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Сейчас такая ситуация, что любая игра для нас имеет очень серьёзное значение. Ребята бились, показали желание бороться и доказали, что они настоящие мужики. Нам очень нужны были три очка. К тому же эта победа даёт нам определённое настроение на следующую игру», — сказал Виссер в эфире телеканала «Наш футбол».