«Атлетико» разгромил «Осасуну», в концовке матча не реализовав два пенальти

«Атлетико» разгромил «Осасуну» в матче 32-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Висенте Кальдерон» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Дубль в составе «матрасников» оформил полузащитник Янник Феррейра-Карраско, отличившийся на 30-й и 47-й минутах. Ещё один гол забил защитник Филипе Луис. В концовке встречи мадридцы имели шансы сделать счёт ещё крупнее, но в течение двух минут Феррейра-Карраско и Томас Тейе не реализовали два пенальти.
«Атлетико» набрал 65 очков и закрепился на третьем месте в Примере, «Осасуна» (17) идёт на последней позиции.
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