Гвардиола: надеюсь, Компани будет готов каждую неделю, он настоящий защитник

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Саутгемптоном» (3:0) в матче 33-го тура Премьер-лиги.
«Мои поздравления команде. Мы играли хорошо и делали по 15, 20, 25 точных передач подряд. В атаке мы могли бы сыграть лучше, но в любом случаем мы владели полным преимуществом. Этот результат очень важен для квалификации в Лигу чемпионов.
Компани? Каждый тренер, который работал с Венсаном, знает, насколько он важен. Надеюсь, он будет готов играть каждую неделю. Он настоящий центральный защитник», — цитирует Гвардиолу BBC Sport.