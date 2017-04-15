«Наполи» дома разгромил «Удинезе»

«Наполи» одержал разгромную победу над «Удинезе» в матче 32-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло» и завершилась со счётом 3:0.
Все свои голы «партенопейцы» забили во второй половине матча. На 47-й минуте счёт открыл Дрис Мертенс, в середине тайма преимущество хозяев удвоил Маркес Аллан, а на 72-й минуте окончательный результат матча установил Хосе Кальехон.
«Наполи» набрал 70 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А, «Удинезе» (40) идёт 11-м.