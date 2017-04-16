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Смолов: как ни странно, буду болеть за «Спартак» в матче с «Зенитом»

16 апреля 2017, воскресенье. 14:26. Футбол
Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал гостевую победу над «Рубином» (1:0) в матче 23-го тура РФПЛ, а также рассказал, почему будет болеть за красно-белых в матче «Спартак» — «Зенит», который состоится сегодня.

«Мы давно не проигрывали, поэтому, в принципе, ожидали победы над «Рубином». К тому же знали, что они не слишком удачно действуют в обороне.

За кого буду болеть в матче «Спартак» — «Зенит»? Как ни странно, за «Спартак», потому что мы можем подняться ещё выше в таблице», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

«Краснодар» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая на пять очков от «Зенита», который находится на третьей строчке.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит». Начало встречи — в 20:00 мск.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Краснодар ФК Рубин ФК Спартак Фёдор Смолов
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