Смолов: как ни странно, буду болеть за «Спартак» в матче с «Зенитом»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал гостевую победу над «Рубином» (1:0) в матче 23-го тура РФПЛ, а также рассказал, почему будет болеть за красно-белых в матче «Спартак» — «Зенит», который состоится сегодня.
«Мы давно не проигрывали, поэтому, в принципе, ожидали победы над «Рубином». К тому же знали, что они не слишком удачно действуют в обороне.
За кого буду болеть в матче «Спартак» — «Зенит»? Как ни странно, за «Спартак», потому что мы можем подняться ещё выше в таблице», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
«Краснодар» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая на пять очков от «Зенита», который находится на третьей строчке.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Зенит». Начало встречи — в 20:00 мск.