ЦСКА принёс извинения болельщикам за проблему с камерой хранения

ЦСКА принёс своим болельщикам извинения за доставленные неудобства, возникшие из-за проблем с камерой хранения на домашнем матче 23-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0).
Из-за того что на матч в связи с усилением мер безопасности не пускали с сумками, пакетами и рюкзаками, а в камере хранения работало лишь одно окно, образовалась огромная очередь. Даже через час после конца встречи у камеры хранения стояло более 100 болельщиков.
«Армейцы»! Мы в курсе проблем с камерой хранения на матче ЦСКА — «Ростов». К сожалению, не всё зависит от позиции клуба, есть требования полиции. Мы приносим извинения за доставленные неудобства, постараемся улучшить ситуацию к следующим домашним играм", — говорится в официальном «Твиттере» клуба.