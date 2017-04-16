Тарханов: «Урал» долго не мог вскрыть оборону «Томи»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал домашнюю победу над «Томью» (1:0) в матче 23-го тура российской Премьер-Лиги. Единственный гол на 40-й минуте забил Эрик Бикфалви.
«Мы имели преимущество в первом тайме. Единственное, что никак не могли создать голевые моменты. «Томь» защищалась всей командой. Второй там прошёл в борьбе. Мы долго не могли вскрыть оборону соперника. Замены были сделаны на то, чтобы забить гол и одержать победу", — заявил Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».