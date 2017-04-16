«Манчестер Юнайтед» — «Челси»: Мхитарян и Ибрагимович остались в запасе

Стали известны стартовые составы «Манчестер Юнайтед» и «Челси» на центральный матч 33-го тура чемпионата Англии.
«МЮ»: Де Хеа, Валенсия, Бейи, Рохо, Дармиан, Феллайни, Эррера, Погба, Янг, Лингард, Рашфорд.
Запасные: Ромеро, Блинд, Шоу, Фосу-Менса, Кэррик, Мхитарян, Ибрагимович.
«Челси»: Бегович, Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл, Алонсо, Мозес, Канте, Матич, Педро, Азар, Коста.
Запасные: Эдуардо, Зума, Терри, Лофтус-Чик, Фабрегас, Виллиан, Батшуайи.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Начало — в 18:00 мск.