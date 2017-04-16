Кавазашвили: Григорян не должен извиняться перед болельщиками «Анжи»

Председатель совета директоров «Анжи» Анзор Кавазашвили прокомментировал слова главного тренера команды Александра Григоряна, который после поражения от «Крыльев Советов» (1:3) в 23-м туре РФПЛ извинился перед болельщиками махачкалинского клуба.
«Удивляюсь, что тренер позволяет себе извиняться перед кем-то. Григорян не должен делать этого. У него свой взгляд на каждую игру. Тренерский штаб несколько дней готовится к матчу – в подробностях изучает каждого футболиста соперников, их тактику, действия на домашнем поле и на выезде. Если тренер допустил ошибку, это не значит, что он плохой специалист. Ошибки допускают даже те, от которых не ждёшь.
То, что сказал Григорян, говорит о его порядочности. Это очень эмоциональный человек, который переживает за свои поступки. Но учитывая, что он недавно в «Анжи», а команда на 70% создана из новых футболистов, сегодня надеяться на блестящую игру в чемпионате России сложно. Можно рассчитывать только на то, что команда задержится в Премьер-Лиге и готовиться к следующему сезону.
Во-первых, не стоит себя за это линчевать. Во-вторых, любой проигрыш даёт тренеру шанс избежать подобных ошибок в следующий раз, усилить свои знания. Есть такая поговорка — век живи, век учись, всё равно дураком помрёшь.
Я не буду вмешиваться в работу профессионального тренера, пусть этим занимается экспертная группа, которая есть в клубе, это их обязанности. Но считаю, что тренер не должен извиняться. Стоит один раз дать повод и потом потерять авторитет в глазах других людей», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.