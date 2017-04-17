Конте: «Тоттенхэм» сейчас просто лучше «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча с «Тоттенхэм Хотспур» в 1/2 финала Кубка Англии. Игра между конкурентами в борьбе за титул чемпиона Англии пройдёт 22 апреля.
«На кону выход в финал, и мы должны выложиться на двести процентов, чтобы сделать это. Будет очень сложно, потому что «Тоттенхэм» сейчас просто лучше. Они находятся в великолепной форме и находятся на подъёме, ощущая возможность переписать историю.
Это будет игра между двумя претендентами на победу в АПЛ. Это будет очень интересный матч. У нас пять дней на подготовку, после чего мы должны выйти на поле и сделать всё для победы», — цитирует Конте сайт «Челси».