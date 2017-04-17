Кирьяков: отставка? Тренер должен быть готов к любому решению руководства

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков прокомментировал игру нападающего Федерико Расича и голкипера Владимира Габулова в матче 23-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (0:3), а также оценил вероятность своей отставки.
«Первая жёлтая карточка Расича? Наверное, перегорел, хотел показать себя. Надо с ним разговаривать по этому поводу, он и в других эпизодах опасные подкаты делает.
Габулов в нескольких эпизодах выручил команду. В моменте с первым голом удар был по непонятной траектории, второй гол — с пенальти, третий — после выхода один на один. Вряд ли можно винить только Габулова в том, что случилось.
Вероятность моей отставки? Могу только сказать словами Мирчи Луческу: „Тренер должен быть готов к любому решению руководства“», — приводит слова Кирьякова официальный сайт «Арсенала».
«Арсенал» занимает в турнирной таблице РФПЛ предпоследнее, 15-е место.