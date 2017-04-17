«Боруссия» Д нацелилась на полузащитника «Аякса» де Лигта

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель проявляет интерес к 17-летнему полузащитнику амстердамского «Аякса» Матейсу де Лигту, сообщает Bleacher Report.
Тухель считает, что этот футболист, в услугах которого заинтересован не один европейский клуб, сможет быть полезен его команде. Немецкий клуб уже контактировал на этот счёт с голландским грандом.
По итогам 31 тура чемпионата Нидерландов де Лигт принял участие в 9 матчах, выйдя на поле в основном составе в 4 играх. Он стал автором 2 голов.
Действующий контракт футболиста с «Аяксом» рассчитан до лета 2019 года.