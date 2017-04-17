Сампаоли: сборная Аргентины? Настоящее – единственное, что меня заботит

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли ещё раз сказал, что не встречался с представителями ассоциации футбола Аргентины (AFA). Ранее неоднократно сообщалось, что Сампаоли рассматривается AFA в качестве главного претендента на пост наставника сборной Аргентины.
«Сборная Аргентины? Я повторяю, что не встречался с представителями AFA. Настоящее – единственное, что меня заботит. Впереди шесть матчей, по итогам которых «Севилья» должна решить поставленные перед командой задачи. Так что ни о каких встречах мне ничего не известно», — приводит слова Сампаоли Marca.
Кроме Сампаоли, AFA рассматривает на пост наставника национальной команды и кандидатуру рулевого мадридского «Атлетико» Диего Симеоне.