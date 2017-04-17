Мюллер: в матче с «Реалом» «Баварии» не нужно чуда

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с мадридским «Реалом». В первой игре на своём поле немецкий гранд потерпел поражение со счётом 1:2, однако футболист сборной Германии не падает духом.
«В матче с «Реалом» «Баварии» не нужно чуда, которое было необходимо «Барселоне» в игре с «ПСЖ». Поэтому мы будем играть смело», — приводит слова Мюллера tz.
Ответная игра между испанским грандом и подопечными Карло Анчелотти состоится 18 апреля.