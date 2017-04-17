Милнер: Ориги становится всё лучше и лучше, он талантлив и хочет учиться

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер прокомментировал победу над «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в матче 33-го тура Премьер-лиги и оценил прогресс форварда Дивока Ориги.
«Отличная победа, нам противостояла крепкая команда. Наверное, хотелось лучше начать матч и забить первый мяч пораньше, но мы довольны тем, что сумели прибавить по ходу встречи.
Дивок Ориги становится все лучше и лучше, он очень талантлив, но, кажется, помимо этого у него есть правильное отношение к футболу, он хочет учиться. Ему, наверное, немного не повезло, потому что он в этом сезоне играл не так много, как хотел бы, но это доказывает наличие высокой конкуренции в клубе», — сказал Милнер в эфире BBC Sport.