«Галатасарай» хочет предложить Луческу должность генерального директора

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может перебраться в Турцию. «Галатасарай» намерен предложить Луческу должность генерального директора, информирует Fotospor.
Турецкий клуб хочет, чтобы среди прочего румынский специалист отвечал за трансферы, поскольку руководство «Галатасарая» высоко оценивает селекционную работу Луческу в «Шахтёре», когда «горняки» недорого приобретали футболистов из Южной Америки и впоследствии выгодно их продавали.
Пока неизвестно, покинет ли Луческу «Зенит», но если это случится, «Галатасарай», согласно источнику, готов назначить 71-летнего Луческу генеральным директором, а его 48-летнему сыну Рэзвану может предложить пост главного тренера.