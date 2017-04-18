Нойер: Левандовски — убийца у ворот, «Баварии» его не хватало

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». В частности, Нойер отметил, что возвращение нападающего Роберта Левандовского пойдёт на пользу мюнхенцам.
«Не имеет значения, кто выйдет на поле. Мотивация очень высока. Мы непременно хотим выйти в полуфинал!
Левандовски — убийца у ворот. Нам его не хватало», — приводит слова Нойера официальный сайт «Баварии».
Напомним, Левандовски из-за травмы плеча пропустил первую встречу с «Реалом» (1:2), однако в воскресенье уже работал в общей группе.
Ответный матч между «Реалом» и «Баварией» состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» сегодня, 18 апреля, начало — в 21:45 мск.