Джанашия: в «Локомотиве» Сёмин строил семью и ходил с нами на «бухачи»

Экс-нападающий «Локомотива» Заза Джанашия рассказал о своих выступлениях за различные сборные ветеранов, а также о том, какие порядки были в стане «железнодорожников» в его время при Юрии Сёмине. Джанашия выступал за «Локомотив» с 1996 по 2001 год.
«Сейчас больше сотки вешу. Меня приглашают играть за ветеранов — в сборную СССР. Правда, смешно: где я и где СССР?! Но им нужно, чтобы кто-то кульбит делал, народ радовал — там ведь дни города, праздники, шоу всегда. Реально раньше почти каждую неделю звонили: «Заза, поехали туда-сюда». Базара нет: в поезд сел, набухался, сыграл, потом пошёл на банкет, погулял, вернулся довольный. Русский народ вообще знает толк в развлечениях, а тут ещё и деньги платят: 30 тысяч, 20 тысяч за приезд. Хотя мне просто было прикольно с такими людьми выступать: Гаврилов, Черенков рядом – да я вырос, глядя на всю эту банду.
Мы и в «Локо» пили. Сёмин и Филатов так создавали из команды семью. Если вдруг вничью сыграли с каким-то слабым соперником или на тренировках начинали уставать друг от друга, ругаться, катиться грубо, то Сёмин сразу свистел: «Так, собираем жён, детей – и все на базу, режем барашка». Чтобы всем вместе собраться, выпить, подружиться друг с другом и уехать довольными домой. На следующий день зато возвращаешься на базу и думаешь: «Как мы вообще могли бесить, «убивать» друг друга?»
Сёмин реально семью делал – она у него на дружбе и доверии строится. Он с нами же и ходил. Понимаете, это сейчас футболист на стадион на машине может приехать, а нас за три дня до матчей на базе закрывали. Мы вкалывали там, как лошади, и мечтали хорошо сыграть, чтобы одну ночь после этого нормально отдохнуть. Но так как на «бухачи» ходили вместе с Палычем, то проблем и конфликтов не было. Мы чувствовали свободу, но на самом деле были под контролем. То есть ты мог делать на выходных, что хочешь, но если приходил на тренировку с похмелья или с лишним весом, то попадал на штраф — 100 баксов за килограмм", — рассказал Джанашия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
Полную версию интервью с Джанашией читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.