«Ювентус» выпустил видеоролик к ответному матчу 1/4 финала ЛЧ с «Барселоной»

«Ювентус» в преддверии ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов с «Барселоной» представил видеоролик под названием «Время перезагрузки». Ролик включает в себя моменты первого матча и призыв завершить начатую работу.
В Турине «Ювентус» благодаря дублю Пауло Дибалы и голу Джорджо Кьеллини добился победы со счётом 3:0. Ответный матч состоится 19 апреля на «Камп Ноу».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:45 мск.
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