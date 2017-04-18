«Локомотив» отдал Абаева в аренду «Краснодару» до конца сезона

«Локомотив» отдал вратаря Илью Абаева в аренду «Краснодару». Соглашение рассчитано до конца сезона.
«Вратарь «Локомотива» Илья Абаев переходит в «Краснодар» на правах аренды до конца сезона. Ранее «Краснодар» получил разрешение на переход футболиста вне заявочного периода. Желаем Илье успехов в новой команде!» — информирует официальный сайт «Локомотива».
В этом сезоне РФПЛ 34-летний Абаев провёл за «Локомотив» один матч и пропустил один гол. Ещё в 22 встречах Абаев оставался в запасе «железнодорожников».