Зидан: главным действующим лицом матча с «Баварией» был Роналду, а не судья

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан, комментируя победу команды над «Баварией» (4:2, доп. время) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, отдал должное нападающему команды Криштиану Роналду, который стал автором хет-трика.
«Сегодня главным действующим лицом был Роналду, а не судья Виктор Кошшои. Криштиану забил три гола и заслужил лестных слов. Нам противостояла великая команда — пожалуй, самый грозный соперник. Мы верили в себя до конца. Хорошо себя проявили игроки, которые вышли на замену. Думаю, по сумме двух встреч „Реал“ заслуженно прошёл в следующий раунд. Считаю ли я „Ювентус“ самой опасной командой из оставшихся? Туринцы показывают отличный футбол, но слабых соперников уже нет. Давайте дождёмся жеребьёвки», — приводит слова Зидана Tuttomercatoweb со ссылкой на Mediaset Premium.