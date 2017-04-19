Румменигге: жаль, что некоторые решения судей были не в пользу «Баварии»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поблагодарил игроков команды за футбол, продемонстрированный в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом» (2:4, доп. время). Он также дал понять, что разочарован решениями судей.
«Это был чудесный спектакль, эмоции переполняли. Обе команды заслужили лестных слов, и „Бавария“ показала фантастический футбол. Жаль, что некоторые решения были не в нашу пользу, и это началось ещё в первом матче. Красная карточка Видаля стала для нас смертным приговором. Но я снимаю шляпу перед нашей командой. Все ребята были великолепны», — приводит слова Румменигге L'Equipe со ссылкой на немецкий телеканал Sky.