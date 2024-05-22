Ташуев раскритиковал назначение иностранного тренера в «Пари НН» за 5 туров до конца РПЛ

Известный российский тренер Сергей Ташуев раскритиковал решение «Пари НН» назначить словенского специалиста Сашу Илича на пост главного тренера за пять туров до конца чемпионата. Ташуев считает, что назначать иностранного тренера, который не знает РПЛ, во время борьбы за выживание в концовке чемпионата — спорное решение. По его мнению, руководство нижегородцев должно было дать доработать сезон Сергею Юрану.

«Сложно критиковать Сашу Илича за его работу в «Нижнем Новгороде». Тут прежде всего должно разбираться руководство. Изначально спорным решением стало приглашение за пять туров до конца сезона иностранца, не знающего чемпионата. Тем более речь о борьбе за выживание. Специалист ведь просто не понимает, куда попадает. Скорее, надо было позвать россиянина, который успел бы выправить ситуацию и встряхнуть коллектив. Словенец пока результата не дал. Считаю, вообще надо было позволить доработать Сергею Юрану. Но мне сложно судить о ситуации, ведь я не нахожусь в клубе. Так-то со стороны команда неплохо усилилась зимой. Тут вопросов нет», — приводит слова Ташуева RT.