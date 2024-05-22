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Экс-игрок «Рубина» Навас: от команды не ожидали таких хороших результатов в этом сезоне

Экс-игрок «Рубина» Навас: от команды не ожидали таких хороших результатов в этом сезоне
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Бывший футболист «Рубина» Сесар Навас оценил результаты казанского клуба в сезоне-2023/2024.

«На мой взгляд, «Рубин» провёл очень хороший сезон. От них не ожидали таких хороших результатов в начале чемпионата. Учитывая финансовый бюджет, сезон можно считать успешным. Им удалось остаться на комфортных позициях в РПЛ на протяжении всего сезона. У них не было стресса или нервов в конце сезона, потому что они всегда были далеки от позиций вылета или стыков.

После этого сезона команда должна стремиться к более высоким позициям в турнирной таблице и вернуть казанский «Рубин» на высокие места в турнирной таблице. Наверняка у руководителей и директоров клуба есть такая цель и на летнем трансферном рынке они будут активны», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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