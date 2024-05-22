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Игроки «Челси» не знали об уходе Почеттино, они были шокированы новостями — The Telegraph

Игроки «Челси» не знали об уходе Почеттино, они были шокированы новостями — The Telegraph
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Футболисты лондонского «Челси» не подозревали, что главный тренер Маурисио Почеттино покинет клуб. В команде были шокированы новостями. Об этом сообщил The Telegraph.

По информации источника, игроки не получали от Почеттино никаких намёков на то, что он может покинуть «Челси» после победы в заключительном матче сезона с «Борнмутом» (2:1), которая обеспечила клубу участие в еврокубках в новом сезоне.

«Игроки не могли в это поверить. Они понятия не имели, пока новость не распространилась по их чатам в мессенджерах. Большинству из них действительно нравился Почеттино, поэтому они были очень расстроены», — отметил источник.

«Челси» объявил о расторжении контракта с Почеттино по обоюдному согласию вчера, 21 мая.

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