Левандовски — о Евро-2024: Польша в группе смерти, но мы сможем что-то сделать

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски оценил шансы поляков выйти из группы D чемпионата Европы — 2024.

«Мы в группе смерти! Будет очень тяжело, но я уверен, что мы сможем что-то сделать. Франция — фаворит не только нашей группы, но и всего турнира. Для нас матч с ними — это вызов. Но мы готовы. Нам есть что доказать. Мы должны наилучшим образом использовать свои качества, а также, если повезёт, мы можем добиться чего-то хорошего», — приводит слова Левандовского французское онлайн-издание RMC Sport.

Напомним, финальная часть Евро-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Матчи турнира примут 10 стадионов в 10 городах. Действующим победителем чемпионата Европы является сборная Италии. Сборная Польши начнёт путь на Евро-2024 в группе D с национальными командами Франции, Нидерландов и Австрии.