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Лука Модрич согласовал однолетний контракт с «Реалом» — Marca

Лука Модрич согласовал однолетний контракт с «Реалом» — Marca
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Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич договорился с мадридским клубом о продлении действующего соглашения ещё на один сезон. Об этом сообщает испанское онлайн-издание Marca.

За «Реал» Модрич выступает с лета 2012 года. В нынешнем сезоне 38-летний хорват принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, в сезоне-2023/2024 мадридский «Реал» стал чемпионом Испании. 1 июня команда Карло Анчелотти сыграет в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Ранее о решении завершить профессиональную карьеру футболиста объявил Тони Кроос.

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