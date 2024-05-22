Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдёт в столице Венгрии

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 примет Венгрия. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Стадион вмещает 67 889 зрителей.
Отмечается, что решение о месте проведения финала Лиги чемпионов сезона-2026/2027 отложено до сентября, когда будет предоставлена информация о планах реконструкции стадиона «Сан Сиро» в Милане (Италия).
Кроме этого, были определены места проведения финалов Лиги Европы и Лиги конференций в сезонах-2025/2026 и 2026/2027.
Лига Европы:
2025/2026 — «Бешикташ», Стамбул (Турция);
2026/2027 — «Франкфурт», Франкфурт (Германия).
Лига конференций:
2025/2026 — «Ред Булл-Арена», Лейпциг (Германия);
2026/2027 — «Бешикташ», Стамбул (Турция).
Женская Лига чемпионов:
2025/2026 — «Уллевол», Осло (Норвегия).