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Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдёт в столице Венгрии

Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 пройдёт в столице Венгрии
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Финал Лиги чемпионов сезона-2025/2026 примет Венгрия. Решающий матч турнира пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Стадион вмещает 67 889 зрителей.

Отмечается, что решение о месте проведения финала Лиги чемпионов сезона-2026/2027 отложено до сентября, когда будет предоставлена информация о планах реконструкции стадиона «Сан Сиро» в Милане (Италия).

Кроме этого, были определены места проведения финалов Лиги Европы и Лиги конференций в сезонах-2025/2026 и 2026/2027.

Лига Европы:
2025/2026 — «Бешикташ», Стамбул (Турция);
2026/2027 — «Франкфурт», Франкфурт (Германия).

Лига конференций:
2025/2026 — «Ред Булл-Арена», Лейпциг (Германия);
2026/2027 — «Бешикташ», Стамбул (Турция).

Женская Лига чемпионов:
2025/2026 — «Уллевол», Осло (Норвегия).

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